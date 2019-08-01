После жесткой посадки самолета в Московской области возбудили дело

| Фото: СКР | Фото: СКР

Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки, которую совершил самолет, выполнявший рейс Москва — Симферополь, в Московской области утром 15 августа. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, сегодня пассажирский самолет AirbusA-321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле, расположенном в Раменском районе Московской области", — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как передает ГУ МЧС России по Московской области, на борту находились 226 человек, из них шесть детей. Всех людей эвакуировали из самолета.

Разрушений и розлива топлива нет. На месте сотрудники МЧС не обнаружили открытого горения, было задымление правого двигателя.

10 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, из них - трое детей.