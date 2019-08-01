Эксперт обучит тюменцев ведению сложных переговоров

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

С тренинга "Сложные продажи и переговоры" начнется проект "Деловая среда" в Тюменском технопарке 21 августа, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

В качестве эксперта выступит руководитель коммерческих проектов компании АО "Деловая среда", эксперт в области построения системного бизнеса Александр Яковлев.

Участники тренинга подробно рассмотрят темы: "Пирамида обслуживания": главные принципы работы с клиентом, Описание портрета клиента и определение его ценностей. Стратегия сотрудничества с клиентами и процесс развития взаимоотношений, выделение приоритетов в коммуникации и другие. Начало встречи в 10 часов.

Напомним, соглашение о реализации проекта в 2018 году подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. обучение в 2019 году прошли 1 тыс. 311 человек. Тренинги были организованы в Тюмени, Тобольске, Ишиме и в селе Омутинском.

Всего в рамках проекта "5 точек роста" от "Деловой среды" в 2019 году в Тюменской области состоится 10 очных тренингов и 10 вебинаров. Участие в них бесплатное, регистрация на сайте. Подробности по телефону 8-982-932-10-19.