Главный федеральный инспектор оценил подготовку региона к новому учебному году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовка к учебному году в регионе идет в плановом режиме. Созданы все условия для детей. Материальная база готова на 100%, осталось, как говорится, только пыль протереть. С каждым разом я все больше поражаюсь, насколько все продумано и грамотно сделано.

Об этом заявил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, который по поручению полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова проверил тюменские школы.

Он посетил школу № 5 и новый корпус школы № 65 г. Тюмени, Луговскую школу Тюменского района и оценил масштаб работ, которые ведутся в рамках национального проекта "Образование".

В 2019 году пятая школа празднует юбилей - 45 лет. С 2015 года здесь продолжается капитальный ремонт. Само здание спроектировано в 1974 году. Тогда в проекте не было актового зала. Юбилейный концерт школьники подготовят уже в новом, просторном актовом зале, который оценил Дмитрий Кузьменко. "Я поражен. Это уровень дома культуры", - сказал он.

На улице появились универсальная игровая площадка и беговая дорожка со специальным покрытием. Во дворе построили отдельный спортивный корпус. В 2019 году к нему подвели теплый переход. Предусмотрели удобные раздевалки и душевые для мальчиков и девочек, тренажерный зал и зал хореографии, тренерскую комнату.

Школа может предложить спортивный комплекс для проведения занятий по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу. Площадка соответствует всем требованиям, чтобы принимать региональные и всероссийские соревнования, подчеркнул директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

"У нас планируется создание спортивного баскетбольного класса на базе пятого класса. Ребятишки после четвертого класса могут перейти к нам, чтобы заниматься баскетболом", - поделилась планами директор пятой школы Галина Шевалье.

В этой работе городской департамент Тюмени сотрудничает с местным спортивным клубом "Рубин". У первого набора занятия начнутся 1 сентября 2019 года. Кроме того, в школе оборудуют новый класс аэробики.

В 2019 году первый звонок прозвенит для 240 первоклашек, что почти на 40 детей больше, чем запланировало руководство. Школа востребована, заверила Галина Шевалье.

Далее федеральный инспектор посетил новую школу № 65 корпус 2 на ул. Бориса Житкова, 1. Ее откроют 1 сентября.

В новом корпусе 65 школы целый этаж отвели под востребованное инженерное творчество. Здесь ребята будут заниматься робототехникой, прототипированием. Оснащение кабинетов – по последнему слову техники. Теперь даже на уроках технологии ученики будут трудиться на удобных и безопасных станках с программным управлением, есть станок лазерной резки.

К приему учеников в регионе проделана большая работа: капитально отремонтировано 50 школ, текущие ремонты прошли еще в 122 школах.

В рамках национального проекта "Образование" в этом учебном году откроется четыре новых школы в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске. Также продолжится оснащение школ инновационными лабораториями "НаукоЛабами", в 28 сельских школах откроются "Точки роста". Впервые День знаний отпразднуют 24,5 тыс. первоклассников. Всего школы региона примут 213 тыс. ребят.

"Ежедневно наши сотрудники проверяют все школы Тюменской области. В этом году в первый класс пойдет много детей. Тюменская область - молодой регион. Отрадно, что у нас много малышей и для них созданы все условия для развития", - заключил Дмитрий Кузьменко.

Ирина Ромашкина