Чемпионка мира Екатерина Солонгина проведет мастер-класс по чирлидингу

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Мастер-класс по чирлидингу и выступления мастеров пройдут на набережной Туры в Тюмени 16 августа, сообщают организаторы.

Занятие пройдет под руководством чемпионки мира Екатерины Солонгиной и шестикратных чемпионок России по чир-спорту - команды "Дельта".

На первой части мастер-класс, которая стартует в 17 часов, профессиональные спортсмены расскажут об истории чирлидинга, познакомят с атрибутикой, покажут, как правильно разминаться, продемонстрируют сложные элементы. Команда "Дельта Kids" устроит показательный номер.

Вторая часть мастер-класса продлится с 18 до 19 часов. В это время пройдет практическая тренировка для детей в возрасте 7-14 лет. Участники смогут попробовать себя на акро-дорожке, отработать стойки и принять участие в конкурсе от Тюменской федерации чирлидинга.

С 19 до 21 часа выступят профессиональные мастера. Жители и гости города смогут принять участие в активностях и конкурсах, которые завершатся награждением по номинациям: "Лучшая акро-дорожка", "Лучший флаер", "Сальто expo", "Сила expo".

Вход свободный.