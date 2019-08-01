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Тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири" проведет новый набор

Общество, 09:35 19 августа 2019

ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Первые пробные занятия проведут для желающих ансамбль народного танца "Юность Сибири" 28 августа в Тюмени, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Они состоятся по двум адресам. Ребята пяти лет приглашаются на ул. Геологоразведчиков, 6А. А шестилеток ждут на ул. Геологоразведчиков, 19 Форма на пробное занятие – футболка, шорты, балетки (чешки).

Коллектив "Юность Сибири" призван бережно сохранять живые традиции народного искусства и развивать такие направления, как: детские танцы, композиции на материале русской народной хореографии, сценические обработки танцев народов мира и эстрадные композиции.

Солисты ансамбля воплощают на сцене композиции, созданные на материале русского, молдавского, латышского, калмыцкого, татарского, бурятского и других танцев.

На счету воспитанников ансамбля немало побед: они являются лауреатами и обладателями гран-при всероссийских международных конкурсов (Франция, Чехия, Словакия, Испания, Германия, Болгария, Венгрия). Все это благодаря атмосфере, которую создают педагоги (у ансамбля есть свод своих традиций и праздников).

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# ДИ Пионер , кастинг , танцы , Юность Сибири

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