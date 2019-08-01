Соревнования на Кубок "Гилевской рощи" выходят на финишную прямую

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

На финишную прямую вышли соревнования на Кубок "Гилевской рощи", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Итоги турнира по мини-футболу будут подведены 18 августа.

Финальные поединки пройдут на территории лесопарка, на площадка рядом с лыжной базой ДЮСШ № 2. Начало в 12 часов. Церемония награждения победителей и призеров запланирована на 18 часов 30 минут.

Напомним, старт турниру по мини-футболу на кубок "Гилевской рощи" был дан в начале этого месяца. За плечами у спортсменов уже два тура состязаний, заключительный пройдет в 17 и 18 августа.

За трофей ведут борьбу 12 команд юношей в возрасте до 18 лет и 12 команд мужчин старше 18 лет. За право называться сильнейшими командами спорят коллективы "Рубин", "Леон", "ЛЕКИ", "Хиляль", "ТАТРУС", "Квадрат", "ТДК" и другие.