Дублеры ФК "Тюмень" переиграли миасских футболистов

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" одержали победу в первенстве страны среди команд третьего дивизиона, сообщает пресс-служба клуба.

На своем поле коллектив Евгения Маслова прервал полуторамесячную беспроигрышную серию "Торпедо" из Миасса - 3:1. Большую часть матча сибиряки не подпускали уральцев к своим воротам. При этом у хозяев были кадровые проблемы в линии обороны, из-за которых на непривычной для себя позиции центрального защитника сыграл Кирилл Сероев. В атаке у тюменцев роль лидера на себя взял Данил Карпов. В гол он превратил первый же опасный момент у чужих ворот. На 37-й минуте Карпов увеличил преимущество хозяев.

На 60-й минуте у тюменцев мог отличиться Азат Калиев – торпедовцев выручила штанга. А затем гости поймали сибиряков в контратаке. На 76-й минуте красивый гол получился у Ивана Данилюка. Концовка матча получилась напряженной. Сначала тюменцев выручила перекладина ворот, затем у них удалили защитника Виктора Татура. Голкипер "Торпедо" Артем Белоусов покинул свои владения, пытаясь помочь партнерам забить.Но Карпов в хоккейном стиле поразил пустой створ – 3:1.

ФК "Тюмень-дубль" с 26-ю очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице региона "Урал и Западная Сибирь". Выше находятся "Торпедо" (37 баллов), "Металлург" из Аши (36) и пермская СШОР "Звезда" (33).

Следующий матч дублеры проведут на своем стадионе 20 августа против футболистов из Аши.