Более пятисот проб хлебобулочных изделий исследовали эксперты

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

516 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий исследовали эксперты. Были проверены 252 объекта производства и реализации хлеба, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Из исследованных 319 проб хлеба и хлебобулочных изделий, две пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, на наличие ГМО все пробы соответствовали нормативным документам.

Из исследованных 197 проб кондитерских изделий, 11 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, на наличие ГМО все пробы соответствовали нормативным документам.

За первое полугодие 2019 года снято с реализации 35 партий хлебобулочных изделий объемом 64,1 кг, не соответствующих нормативным требованиям и 27 партий кондитерских изделий объемом 88,7 кг.

Вынесено более 70 постановлений о назначении наказания на общую сумму около 1 млн рублей.

Покупая хлеб, хлебобулочные изделия следует обращать внимание на маркировку изделия, которая наносится на упаковку. Маркировка хлебобулочных изделий должна содержать следующие данные: обязательно указано наименование продукции, наименование предприятия изготовителя, его адрес, товарный знак (при наличии), масса нетто, состав, пищевая ценность 100 г продукта, дата изготовления, срок и условия хранения.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий остается на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.