  • 16 августа 201916.08.2019пятница
  • USD65,8907
    EUR73,4550
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер восточный

Более пятисот проб хлебобулочных изделий исследовали эксперты

Общество, 13:48 16 августа 2019

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

516 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий исследовали эксперты. Были проверены 252 объекта производства и реализации хлеба, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Из исследованных 319 проб хлеба и хлебобулочных изделий, две пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, на наличие ГМО все пробы соответствовали нормативным документам.

Из исследованных 197 проб кондитерских изделий, 11 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, на наличие ГМО все пробы соответствовали нормативным документам.

За первое полугодие 2019 года снято с реализации 35 партий хлебобулочных изделий объемом 64,1 кг, не соответствующих нормативным требованиям и 27 партий кондитерских изделий объемом 88,7 кг.

Вынесено более 70 постановлений о назначении наказания на общую сумму около 1 млн рублей.

Покупая хлеб, хлебобулочные изделия следует обращать внимание на маркировку изделия, которая наносится на упаковку. Маркировка хлебобулочных изделий должна содержать следующие данные: обязательно указано наименование продукции, наименование предприятия изготовителя, его адрес, товарный знак (при наличии), масса нетто, состав, пищевая ценность 100 г продукта, дата изготовления, срок и условия хранения.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий остается на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследование , Управление Роспотребнадзора , хлеб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 16.08.2019Региональный проект "Сохранение лесов" выполняется в плановом режиме
13:48 16.08.2019Более пятисот проб хлебобулочных изделий исследовали эксперты
13:15 16.08.2019Модернизация и ремонт идут на железнодороджных вокзалах Тюменской области
12:53 16.08.2019В ТюмГУ создан единый деканат