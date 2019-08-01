Спортивную площадку для детей торжественно открыли в селе Борки

| Фото: Сергея Мехнина | Фото: Сергея Мехнина

Спортивная площадка ГТО торжественно открылась на базе дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" в с. Борки 16 августа.

"Ранее к нам обратился региональный центр "Семья". Попросили не просто установить спортивный комплекс, а сделать так, чтобы дети были максимально вовлечены в строительство, поработали с планом. Мы предложили ребятам различные вариации, цветовую гамму. Они выбирали, согласовывали это с руководством. Это были интересные встречи", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин.

В спортивном парке несовершеннолетние смогут тренироваться и сдавать нормы ГТО. По его словам, детям будет интересно, занятия будут проходить в игровой форме, атлеты, приезжая к ним в гости, смогут проводить здесь эстафеты, конкурсы, веселые старты.

На торжественное открытие приехали команда "Street workout Тюмень", представители сообществ автомобилистов Low Tyumen и New Tyumen, клуба предпринимателей Community TMN, мастерской русского праздника "Сибирская отрада", спортивного клуба тхэквондо МФТ "Сибирь". Бизнесмены привезли с собой сахарную вату и самокаты. Гости организовали для детей эстафету с призами. Подарки достались всем — ребятам вручили рюкзаки. Также гости подарили 50 билетов в кино.

"Мало что-то построить, купить, подарить. Когда мы уезжаем, нужно понимать, что осталось у детей: это эмоции, мотивация, вдохновение. Я надеюсь, что ребята будут тренироваться, развиваться и будут благодарны", — заключил Сергей Мехнин.

Отметим, мероприятие прошло в рамках комплекса мер Тюменской области "Точка возврата". Он направлен на организацию продуктивной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Он реализуется на территории региона с июля 2018 года.

"Точка возврата" вошла в число победителей конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грант на проект получил региональный центр "Семья".

Инна Пахомова