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Полицейские региона перешли на усиленный вариант несения службы

Общество, 08:21 17 августа 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Полицейские региона перешли на усиленный вариант несения службы в связи с проведением мероприятий к 75-летию Тюменской области.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МВД России Антон Каморников.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

"В местах массового пребывания людей во время празднования юбилея области в Тюмени и районах области сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, следить за охраной общественного порядка", - сказал он.

На помощь полицейским придут сотрудники Росгвардии, народные дружинники, казачество. Отделения МЧС и ГИМС также перешли на усиленный вариант несения службы.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Напомним, празднование 75-летия со дня основания Тюменской области началось на набережной Туры 16 августа, а 17 августа цикл праздничных мероприятий пройдет на площади 400-летия Тюмени. В праздничные дни запрещена продажа алкоголя в магазинах.

Общественный транспорт будет работать дольше. В ночь с 17 на 18 августа маршруты №№ 1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 будут возить пассажиров до 1 часа.

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Анжела Лебедева

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# полиция , юбилей области

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