Выставка "Земля Благословенная" откроется в Тобольске к юбилею области
Выставка "Земля Благословенная" откроется в Геральдическом зале Дворца наместника 18 августа в 14 часов, сообщает Тобольский музей-заповедник.
Проект реализован в рамках мероприятий, посвященный 75-летию Тюменской области и рассказывает о знаковых событиях, повлиявших на развитие и становление края.
Гости выставки узнают об открытии тюменскими геологами месторождений нефти и газа, строительстве крупнейшего в Сибири нефтехимического комплекса, прибытии в Тобольск первого поезда, реставрации объектов культурного наследия и создании Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
Также вниманию участников открытия выставки будет представлена фотолетопись пребывания на Тюменской земле президента Российской Федерации Владимира Путина из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.