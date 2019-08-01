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Выставка "Земля Благословенная" откроется в Тобольске к юбилею области

Общество, 17:38 16 августа 2019

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Выставка "Земля Благословенная" откроется в Геральдическом зале Дворца наместника 18 августа в 14 часов, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Проект реализован в рамках мероприятий, посвященный 75-летию Тюменской области и рассказывает о знаковых событиях, повлиявших на развитие и становление края.

Гости выставки узнают об открытии тюменскими геологами месторождений нефти и газа, строительстве крупнейшего в Сибири нефтехимического комплекса, прибытии в Тобольск первого поезда, реставрации объектов культурного наследия и создании Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Также вниманию участников открытия выставки будет представлена фотолетопись пребывания на Тюменской земле президента Российской Федерации Владимира Путина из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

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# выставка , музей , юбилей области

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