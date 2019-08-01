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Центр оценки профмастерства педагогов откроется в Тюмени

Общество, 11:03 17 августа 2019

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в областном институте развития регионального образования (ул. Советская, 56) в сентябре.

Он создается в рамках реализации нацпроекта "Образование". На базе центра педагоги смогут пройти независимую оценку, чтобы определить уровень своего профмастерства. Результаты диагностики помогут разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для каждого учителя. Экзамен будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам с привлечением экспертов.

Кроме того, еще одной задачей нового учреждения станет тестирование педагогов перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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# квалификация , национальный проект Образование , учителя

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