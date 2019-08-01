Акция "Бессмертный полк" станет еще масштабней

| Фото: из личного архива Геннадия Иванова | Фото: из личного архива Геннадия Иванова

Акция "Бессмертный полк" станет еще более значимой и масштабной. Об этом заявил ее автор Геннадий Иванов.

Напомним, президент России Владимир Путин наградил Геннадия Иванова Орденом Дружбы за организацию и проведение Всероссийской акции "Бессмертный полк".

На протяжении нескольких лет Геннадий Иванов упорно настаивал на праздновании Дня Победы с портретами фронтовиков. Акция "Бессмертный полк" - это только начало большого пути по сохранению памяти о войне, обо всех, кто воевал и работал в тылу ради Победы, считает он.

Геннадий Иванов предлагает жителям европейской части России, где шла война, выходить на акцию не только с портретами своих родных-фронтовиков, но и тех, кто захоронен в братских могилах вблизи этих населенных пунктов. Такую миссию могут взять на себя местные школы.

"Все, кто знает, где похоронен их дед или прадед, возле какой деревни, села или города, обращайтесь в школы данных населенных пунктов, высылайте им фото родственника-фронтовика и краткую историю о нем. Поверьте, для каждой школы, где есть музей воинской славы, где проводится работа по патриотическому воспитанию детей, этой будет настоящий подарок", - рассказал Геннадий Иванов в интервью "Вслух.ру".