Веревочный городок и метеостанция появятся в тюменских школах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Веревочный городок, метеостанция и интерактивный глобус - все это появится в школах Тюмени и области с начала нового учебного года.

В тюменской школе 65 корпус два для учеников начальных классов в коридоре установят веревочный городок. Чтобы дети могли проводить перемены интересно, весело и с пользой для физического развития. Второй корпус откроется первого сентября в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова. Также учеников ждет еще один сюрприз - просто фантастическая библиотека с разными зонами, как в Европе.

Новая школа распахнет свои двери в Заводоуковске, а в Ишиме откроется школа №12 после капитального ремонта. И ее тоже ждут новинки: зал хореографии и аэробики, современные цифровые лаборатории, метеостанция и интерактивный глобус.

По данным областного департамента образования, в этом году учеников примут 472 школы региона, за парты сядут 213 тыс. детей, из них 24,5 тыс. – первоклашки, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".