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В новом учебном году за парты в Тюменском районе сядут семнадцать тысяч учеников

Общество, 12:47 18 августа 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

17 тыс. учащихся сядут за парты в школах Тюменского района в новом учебном году. Более 2 тыс. из них первоклассники и почти 900 - пойдут в одиннадцатый класс, сообщает администрация района.

Организаторы школьного питания уже обновили меню, в полной готовности находятся пищеблоки, а педагогические составы школ района полностью укомплектованы квалифицированными кадрами.

В ряде образовательных учреждений продолжаются ремонты, в трех запланирован капитальный ремонт. Также запланировано строительство новых объектов.

В микрорайоне Молодежный рядом с деревней Ушакова на выходе с экспертизы достоверности сметной стоимости находится проект строительства общеобразовательной школы. Ориентировочная готовность - сентябрь 2019 года. Строительство начнется в 2020 году.

Следующим объектом строительства будет новая школа в Богандинском муниципальном образовании. Вопрос строительства которой уже согласован с департаментом образования и науки Тюменской области.

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# Тюменский район , школы

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