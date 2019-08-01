Губернатор региона и президент РАН обсудили перспективы создания НОЦ

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент РАН, академик Александр Сергеев обсудили перспективы создания НОЦ в регионе.

"Надеюсь, ваш визит и интерес к Тюменской области помогут нам в продвижении научно-образовательного центра. Уверен, что партнерство с академическим сообществом поможет Тюменской области укрепить позиции в современном научном мире", - подчеркнул губернатор Александр Моор, приветствуя президента РАН, академика Александра Сергеева на рабочей встрече в областном правительстве.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава региона рассказал об идее создания и формировании Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, поддержке проекта губернаторами ХМАО-Югры и Ямала Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым.

"Мы исходили из того, что имеем высшее образование, которое динамично меняется. Учитывая, что индустриальные партнеры работают на всех трех территориях, объединив усилия субъектов, мы получим с одной стороны уникальную заявку, а с другой, что немаловажно, - участие бюджетов трех регионов в проекте. Такие самодостаточные регионы, как автономные округа и Тюменская область вместе - большая сила", - добавил Александр Моор.

Александр Сергеев, сообщил, что сразу отметил особенность заявки трех регионов: "Про Тюмень сразу было понятно, что заявка будет одобрена. НОЦ - это не только наукообразование, это некий треугольник, главная вершина которого - промышленность. Хорошо, что привлекаете северных партнеров. На вашей территории крупнейший нефтегазовый комплекс, особенно компания СИБУР, будет интересно посмотреть как заработает этот треугольник", - отметил президент Российской академии наук.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Александр Сергеев посетил завод ГМС "Нефтемаш", где ему представили результаты научно-производственной кооперации Тюменского государственного университета и предприятия "Нефтемаш".

На базе Школы перспективных исследований ТюмГУ прошла презентация ключевых проектов Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. В обсуждении приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, представители научного сообщества региона.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Минстроя акцентировал внимание собравшихся на том, что центр должен стать своего рода интегратором, от которого регион получит синергетический эффект для экономического прорыва и достижения стратегических задач развития/

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, подчеркнул, что именно научно-методической и экспертной позиции в части настройки деятельности НОЦ регион ожидает от Российской академии наук.

В ходе совещания участники подчеркнули, что потенциал Тюменского региона не ограничивается традиционным направлением, связанным с добычей нефти и газа: в последние годы поступательно наращиваются исследования по арктической тематике, экологии Обь-Иртышского бассейна, биобезопасности человека, животных и растений.