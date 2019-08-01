Губернатор региона и президент РАН обсудили перспективы создания НОЦ
Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент РАН, академик Александр Сергеев обсудили перспективы создания НОЦ в регионе.
"Надеюсь, ваш визит и интерес к Тюменской области помогут нам в продвижении научно-образовательного центра. Уверен, что партнерство с академическим сообществом поможет Тюменской области укрепить позиции в современном научном мире", - подчеркнул губернатор Александр Моор, приветствуя президента РАН, академика Александра Сергеева на рабочей встрече в областном правительстве.
Глава региона рассказал об идее создания и формировании Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, поддержке проекта губернаторами ХМАО-Югры и Ямала Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым.
"Мы исходили из того, что имеем высшее образование, которое динамично меняется. Учитывая, что индустриальные партнеры работают на всех трех территориях, объединив усилия субъектов, мы получим с одной стороны уникальную заявку, а с другой, что немаловажно, - участие бюджетов трех регионов в проекте. Такие самодостаточные регионы, как автономные округа и Тюменская область вместе - большая сила", - добавил Александр Моор.
Александр Сергеев, сообщил, что сразу отметил особенность заявки трех регионов: "Про Тюмень сразу было понятно, что заявка будет одобрена. НОЦ - это не только наукообразование, это некий треугольник, главная вершина которого - промышленность. Хорошо, что привлекаете северных партнеров. На вашей территории крупнейший нефтегазовый комплекс, особенно компания СИБУР, будет интересно посмотреть как заработает этот треугольник", - отметил президент Российской академии наук.
Александр Сергеев посетил завод ГМС "Нефтемаш", где ему представили результаты научно-производственной кооперации Тюменского государственного университета и предприятия "Нефтемаш".
На базе Школы перспективных исследований ТюмГУ прошла презентация ключевых проектов Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. В обсуждении приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, представители научного сообщества региона.
Глава Минстроя акцентировал внимание собравшихся на том, что центр должен стать своего рода интегратором, от которого регион получит синергетический эффект для экономического прорыва и достижения стратегических задач развития/
Губернатор Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, подчеркнул, что именно научно-методической и экспертной позиции в части настройки деятельности НОЦ регион ожидает от Российской академии наук.
В ходе совещания участники подчеркнули, что потенциал Тюменского региона не ограничивается традиционным направлением, связанным с добычей нефти и газа: в последние годы поступательно наращиваются исследования по арктической тематике, экологии Обь-Иртышского бассейна, биобезопасности человека, животных и растений.