Школьникам запретят использовать гаджеты

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи подготовили Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Документ разработан для профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса.

Роспотребнадзор в течение года проведет мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении мобильных устройств связи.

Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения.

В ходе опроса 61 % учащихся, 89 % родителей и 90 % педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса. Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83-90 % опрошенных.

Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года. Ознакомиться с методическими рекомендациями можно на сайте Роспотребнадзора в разделе "Документы".