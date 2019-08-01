Тюменцев зовут на последние показы спектакля "Гудбай, Берлин"

| Фото: "Гудбай, Берлин!" во ВКонтакте | Фото: "Гудбай, Берлин!" во ВКонтакте

Финальные показы иммерсивного спектакля "Гудбай, Берлин" в пройдут в Тюмени 29 и 30 августа.

Спектакль "Гудбай, Берлин!" - инновационный театральный проект, созданный усилием трех театральных компаний города. Зритель путешествует вместе с героями постановки, декорацией становится окружающая среда.

В книге немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа главный герой по имени Майк вместе со своим случайным спутником Чиком, оставив за спиной проблемы в школе и невнимательных родителей, путешествуют на старенькой "Ниве" по пригороду Берлина. Создатели спектакля решили, что зритель, в буквальном смысле, должен пройти этот путь вместе с актерами.

"Мы составили маршрут с остановками, в который включены все места действия пьесы и отправим зрителя вдогонку за машиной героев на туристическом автобусе, оснащенном телевизором, который будет транслировать все, что происходит в автомобиле во время поездки. Мы абсолютно уверены, что такого масштабного проекта на территории Тюмени еще не было, и очень рады, что департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, мультицентр "Моя территория" подарили нам возможность сделать такой оригинальный подарок любимому городу", — поделился продюсер проекта Никита Герасимов.

В спектакле задействованы 10 артистов. За один сеанс создатели постановки способны охватить 46 человек. Вход на финальные показы спектакля свободный, но необходима запись. Старт — от Олимпийская, 8а. Поскольку часть спектакля проходит на открытых площадках города, зрителям советуют одеваться по погоде и не забыть надеть удобную обувь.

Спектакль "Гудбай, Берлин" еще вернется в 2020 году. "Мы вложили в проект столько энергии, что его закрытие после первого сезона будет преступлением в первую очередь по отношению к нам самим", — заключил Никита Герасимов.

Инна Пахомова