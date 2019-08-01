На чемпионате "Абилимпикс" в Тюмени выберут лучших фотографа и волонтера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" пройдет в Тюмени 9-10 сентября. В 2019 году для категории "специалисты" появилась новая компетенция - "Фотокорреспондент". Также на чемпионате впервые выберут лучшего волонтера. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказала директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

Четвертый региональный отборочный этап Национального чемпионата пройдет по 16 компетенциям, таким как "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Массажист", "Торговля" и другим. Региональный чемпионат будет проходить на шести площадках.

"Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья посоревнуются по трем категориям: школьники, студенты и специалисты, - сообщила Надежда Мазуркевич. - И впервые в этом году у нас пройдет конкурс "Лучший волонтер", какое поощрение получит победитель, будет решено в ближайшее время".

Новая для Тюменской области компетенция - "Фотокорреспондент".

"Особенности этой профессии, в том числе, возможность работать удаленно, делают ее подходящей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вообще весь конкурс направлен та то, чтобы показать, в каких сферах, отраслях могут работать люди с инвалидностью ", - отметила руководитель регионального центра развития движения "Абилимпикс" Ирина Микрюкова.

Напомним, "Абилимпикс" – это международное движение конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, в котором принимают участие более 40 стран. Россия присоединилась к этому движению в 2014 году, а Тюменская область – в 2016.

В 2018 году команда Тюменской области на Национальном чемпионате завоевала восемь медалей. Честь региона отстаивали 18 человек в 15 компетенциях. Тюменцы привезли две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Николай Ступников