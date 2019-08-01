Тюменские преподаватели иностранных языков стажируются за границей

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

13 преподавателей иностранного языка ТюмГУ, прошедшие конкурсный отбор, участвуют в уникальной программе академической мобильности по повышению квалификации в университетах США, Франции и Германии, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

11 преподавателей английского языка находятся на трехнедельной языковой стажировке в Университете Центральной Флориды в Орландо, в котором обучаются студенты из 150 стран мира.

Программа повышения квалификация по французскому языку проходит в языковом центре Cavilam-Alliance Française в городе Виши. Первая часть программы включает в себя курсы по французскому языку уровня C1-C2, вторая часть состоит из занятий по методике преподавания французского как иностранного. Французский подход к преподаванию характеризуется сменой ролей преподавателя и студента, и большей активностью последнего.

Международный летний курс повышения квалификации для преподавателей немецкого языка проходит в одном из старейших вузов Германии – Гейдельбергском университете им. Рупрехта и Карла. Курс с помощью инновационных дидактических концепций и современных методов учит, как сделать занятие немецкого языка эффективным и креативным.