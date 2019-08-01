Субботник "Пригласи звезду" прошел в Тобольске

| Фото: комитет по делам молодежи администрации Тобольска | Фото: комитет по делам молодежи администрации Тобольска

На шести площадках Тобольска прошел посвященный 75-летию Тюменской области экологический субботник "Пригласи звезду", сообщает администрация города.

17 августа к уборке улиц вместе с жителями и представителями общественности присоединились деятели культуры и искусства, артисты и певцы Тобольска.

Уборка стартовала в роще 10 микрорайона. Активные граждане навели чистоту во главе с депутатом Тобольской городской думы Региной Юхневич, а приглашенные звезды поздравили общественность с юбилеем области и порадовали концертом – исполнили песни, а также подарили всем памятные подарки.

Дальше команда артистов отправилась на площадку в 7а микрорайон, где горожане работали с депутатом Екатериной Шаниной, а после – в 7 микрорайоне. Жители прибирали улицы вместе с депутатом Михаилом Никитиным. Активисты горячо встретили артистов и вместе с ними исполнили любимые хиты. Затем звезды провели концерты на площадках у дома 54 на улице Ремезова и в переулке Рощинском.

Заключительной точкой стал Аптекарский сад.