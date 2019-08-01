Сколько стоит собрать ребенка в школу, посчитали эксперты
Базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2 тыс. 619 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса "Авито".
В тройке городов с самым дорогим школьным набором лидирует Москва - 3 тыс. 326 рублей. На втором месте Иркутск - до 3 тыс. 147 рублей. В Санкт-Петербурге на покупку школьных принадлежностей нужно потратить 3 тыс. 041 рубль.
В среднем по России школьный набор за год прибавил в цене 2 %.
Дешевле всего необходимые для школы товары можно найти в Ижевске - комплект обойдется в 2 тыс. 020 рублей, в Перми 2 тыс. 142 рубля и в Волгограде 2 тыс. 170 рублей.
В ходе исследования аналитики "Авито" сравнивали данные в период с 1 июня по 14 августа 2019 и 2018 годов.