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Сколько стоит собрать ребенка в школу, посчитали эксперты

Общество, 16:54 19 августа 2019

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2 тыс. 619 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса "Авито".

В тройке городов с самым дорогим школьным набором лидирует Москва - 3 тыс. 326 рублей. На втором месте Иркутск - до 3 тыс. 147 рублей. В Санкт-Петербурге на покупку школьных принадлежностей нужно потратить 3 тыс. 041 рубль.

В среднем по России школьный набор за год прибавил в цене 2 %.

Дешевле всего необходимые для школы товары можно найти в Ижевске - комплект обойдется в 2 тыс. 020 рублей, в Перми 2 тыс. 142 рубля и в Волгограде 2 тыс. 170 рублей.

В ходе исследования аналитики "Авито" сравнивали данные в период с 1 июня по 14 августа 2019 и 2018 годов.

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# школа , школьные принадлежности

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