Минстрой намерен развивать индивидуальное жилищное строительство в России

| Фото: Даниила Савиных. Минстрой РФ | Фото: Даниила Савиных. Минстрой РФ

Программный документ по поддержке индивидуального жилищного строительства разрабатывают в Минстрое. Он будет направлен на обеспечение участков под застройку необходимой инфраструктурой, стандартизацию рынка, возможность введения в оборот земельных участков и создание такого финансового механизма, как ипотека под ИЖС.

Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"Индивидуальные дома не будут активно строиться и развиваться, если площадки, где они возводятся, не будут обеспечены инфраструктурой. Это прекрасно видно на примере Тюменской области, где на протяжении не одного десятка лет системно вкладывались в инфраструктуру. Там, где на площадке инфраструктура появляется быстро - там и дома растут, как грибы. Там, где ее нет, строительство идет ни шатко, ни валко", - поделился мнением министр.

Владимир Якушев подчеркнул, что рынок индивидуального жилищного строительства в России не стандартизирован, и из-за этого существуют сложности работы с банками по вопросам ипотеки.

"Если сегодня банкиры будут давать деньги, а дома будут строиться непонятно по каким стандартам, то банк, в случае невозврата ипотечного кредита, не сможет продать перешедший к нему объект. Никто не купит дом, в котором, к примеру, на 60 квадратных метров 20 комнат. Поэтому так важна стандартизация. Этому мы будем уделять пристальное внимание, в том числе и через нормативно-техническую документацию, которая будет регулировать строительство индивидуальных жилых домов", - сообщил министр.

Однако он отметил, что введение стандартизации ИЖС не значит, что все дома должны быть одного типового проекта. Это значит, что конкретный дом должен соответствовать всем необходимым требованиям: теплопроводности, противопожарной безопасности, наличию инженерных коммуникаций и так далее.

В качестве примера он привел Европу, где успешно работает ипотека под индивидуальное жилье, так как есть сформированный рынок и аукционные площадки, где дома можно продать в случае невозврата банку денежных средств.

Дарья Казакова