О эффективном питании расскажут тюменским бизнесменам на мастер-классе

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Мастер-класс "Пищевое поведение. Эффективное питание для предпринимателя" начнется в офисе "Опоры России" (ул. Севастопольская, 31) 21 августа в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Его проведет предприниматель, член ТРО "Опора России" Евгений Щепин. Он имеет медицинское образование и сертификаты по диетологии.

"Слушатели узнают, какие пищевые привычки у нас есть и как они влияют на наше здоровье, как отстроить свое индивидуальное питание и отношение к нему. Также гостям расскажут, как вкусно питаться и не поправляться", - рассказали организаторы.

Участие в мастер-классе бесплатное. Необходима регистрация.