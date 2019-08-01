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От тюменцев ждут предложений по переименованию остановки

Общество, 11:36 20 августа 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Предложение о переименовании автобусной остановки "ул. Орджоникидзе" на ул. Осипенко, 39а, – в остановочный пункт "ул. Свердлова" поступило в Тюменьгортранс. Тюменцев просят высказаться по этому поводу на портале "Я решаю!", сообщает администрация города.

На портале можно также обсудить предложения по приведению в порядок пруда Южный (ул. Федюнинского) – опрос "Очистка и берегоукрепление пруда Южный" и что больше всего понравилось в программе празднования Дня города? Какие площадки были самыми интересными?

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# остановки , портал Я решаю

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