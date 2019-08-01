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Как избежать блокировки счетов, узнают тюменские предприниматели

Экономика, 08:51 22 августа 2019

Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Управляющий по крупным и средним корпоративным клиентам тюменского отделения Уральского банка реконструкции и развития" Юлия Афанасьева станет спикером бизнес-завтрака для предпринимателей, который пройдет в ресторане "Столица деревень" (ул. Осипенко, 1, здание ДК "Нефтяник", вход с ул. 25 лет Октября) 27 августа в 9 часов 30 минут.

Тема встречи - "Закон 115-ФЗ: как избежать блокировки счета", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Бизнесмены обсудят, как сохранить безупречную деловую репутацию и не вызвать вопросы у контролирующих органов, разберут реальные кейсы, зададут спикеру волнующие вопросы.

"Встреча будет носить исключительно прикладной характер, опытный спикер расскажет о сложных ситуациях, в которых оказались бизнесмены, и даст советы, как избежать трудностей", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Регистрация обязательна. Телефон 8 (3452) 399-609, доб. 108, электронная почта trud.kam@yandex.ru.

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# предприниматели , Торгово-промышленная палата

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