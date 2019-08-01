Ольга Данилкина поборется за звание лучшего оператора машинного доения России

| Фото: ООО "Тюменские молочные фермы" | Фото: ООО "Тюменские молочные фермы"

Оператор машинного доения компании "Тюменские молочные фермы" Ольга Данилкина представит регион на всероссийском конкурсе лучшего по профессии, который пройдет в Башкортостане 23-26 августа и соберет более 70 победителей региональных конкурсов, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Общий стаж Ольги Данилкиной - 11 лет, из них два года она трудится на молочной ферме компании "Дамате". К поездке специалист готовилась несколько месяцев, став лучшей в конкурсах на уровне предприятия, района и области. Вместе с другими претендентами она показала знания и умения в области санитарной подготовки, теории на знание физиологии, молокоотдачи, гигиены содержания животных и помещений, устройств и эксплуатации доильного оборудования, требований для получения молока высшего сорта, техники безопасности. Также необходимо было продемонстрировать умения и практическую работу по разборке и сборке доильного аппарата.

Ольга Данилкина набрала на областном этапе 95 баллов, что позволило ей выйти на уровень страны.

Участникам всероссийского конкурса, кроме привычных испытаний, предстоит доить коров в доильном зале. Перед началом конкурсантам дадут 10 минут на знакомство с коровами, доильным аппаратом и рабочим местом. Контрольное время на выполнение ручных операций в расчете на одну корову — 100 секунд.

Оценивать работу участников будут судьи из разных регионов страны.