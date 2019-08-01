Прививочная кампания против гриппа стартует в Тюменской области

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ началась в Тюменской области. В августе в регионе будет дан старт прививочной кампании, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

На сезон гриппа 2019-2020 Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав вакцин штаммы вируса гриппа А (Н1N1), гриппа А(Н3N2) и вирусов группы B.

Специалисты отмечают, что вакцинация помогает предотвратить заболевание или ослабить его проявления и избежать осложнений. По итогам сезона 2018-2019 годов среди привитых в Тюменской области не было зарегистрировано серьезных осложнений и тяжелых форм заболевания.

Ежегодно в регионе отмечается высокий охват населения вакцинацией против гриппа. Благодаря этому заболеваемость гриппом за последние 10 лет устойчиво снижается. В эпидемическом сезоне 2018-2019 годов, за счет федерального бюджета были привиты 665 тыс. тюменцев, в том числе 175 тыс. детей. План вакцинации против гриппа был выполнен на 105%.