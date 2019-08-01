Одиннадцать предприятий Ишимского района ведут уборку зерновых культур

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

11 хозяйств Ишимского района из 18 приступили к уборке зерновых и зернобобовых. На поле вышли 113 комбайнов из 180. К уборке хозяйства готовы на 100 %.

По словам первого заместителя главы Ишимского района, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сергея Максимова, за неделю уборочной кампании ишимские полеводы намолотили 22 тыс. 589 тонн при урожайности 28,9 ц/га, что составило 9 % от общего количества уборочных площадей.

К примеру, полеводы агрохолдинга "Юбилейный" обмолотили 7 тыс. га из 57 тыс. га засеянных площадей и готовятся побить собственный рекорд по валовому сбору зерновых, который в 2018 году составил 140 тыс. тонн.

"Солнечная погода способствует хорошим темпам проведения уборочной страды. Убрали 4 тысячи 790 гектаров гороха из 7 тысяч 785 гектаров. Кстати, ишимский горох составляет 20 процентов от областного поля. Гороха нынче много, он хороший и из-за благоприятной погоды не сильно опустился, активно подходят ячмень и овес", - рассказал Сергей Максимов.

Он добавил, что к уборке пшеницы аграрии приступят в сентябре, после полного вызревания колоса.

На 20 августа в Ишимском районе обработано более 3,5 тыс. га полей, с которых убран урожай. Выполнен план по заготовке сена, заканчивается заготовка сенажа.

Ведется учет достижений полеводов, после уборочной будут подведены итоги и лучших хлеборобов наградят в районе и области на празднике "Золотая осень".

21 августа пройдет день поля, на котором руководители, агрономы, инженеры хозяйств осмотрят поля всех крупных ишимских сельхозпредприятий, пообщаются, обменяются опытом.

Инна Кондрашкина