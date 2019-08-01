Два спектакля покажут под открытым небом в Тобольске

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Два показа спектакля "Не все коту масленица" пройдут под открытым небом в Посаде сибирских старожилов (ул. Ленина, 175) в Тобольске 8 и 15 сентября.

Последняя летняя встреча в рамках проекта "Театральные выходные в Тобольском музее" пройдет в интерактивном музее "Посад сибирских старожилов" 25 августа. Билеты на нее уже раскупили, но любителям театрального действа не стоит расстраиваться — на осень намечены еще два мероприятия.

"Спектакль "Не все коту масленица" ранее уже был в репертуаре Тобольского драматического театра и доказал востребованность у зрителя. Есть опыт его показа под открытым небом, кроме того, считается удачным и интересным решением. Комедии всегда привлекают зрителей, а если это русская классика, если это Островский, то действие считается не просто развлекательным, а при этом несет в себе воспитательную функцию, заставляет задуматься, переосмыслить жизненные ценности. Именно поэтому на вопрос, что играть в таком месте, как Посад сибирских старожилов, где "русский дух, где Русью пахнет", ответ был один — играем Островского", — рассказала специалист художественно-административного отдела Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Ольга Пономарева.

Продолжительность мероприятия составляет два часа. От Тобольского драматического театра гостей отвозят в Посад сибирских старожилов на автобусах. В начале следует экскурсия от специалистов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, потом зрители проходят на сам спектакль. "Вообще такая форма очень интересна гостям, пользуется бешеной популярностью. Билеты на спектакль, который пройдет в интерактивном музее под открытым небом 25 августа, разошлись практически сразу", — поделился специалист по связям с общественностью Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Аверин.

Отметим, летом 2019 года интерактивный музей под открытым небом "Посад сибирских старожилов" впервые стал местом встречи зрителей и артистов. В рамках проекта "Театральные выходные в Тобольском музее" запланировали шесть мероприятий. 25 августа состоится четвертая встреча, на которой покажут спектакль "Не все коту масленица". На одном показе могут присутствовать до 80 человек.

Инна Пахомова