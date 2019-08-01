  • 20 августа 201920.08.2019вторник
  • USD66,6082
    EUR73,9484
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменский таксист задолжал ребенку шестьсот тысяч рублей

Общество, 16:32 20 августа 2019

r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Долг по алиментам в 600 тыс. рублей обнаружили за тюменским таксистом судебные приставы в ходе совместного рейда с Госавтоинспекцией. Тюменец долгое время скрывался от приставов и бывшей семьи, сообщает областное УФССП.

Автомобиль остановили за штрафы ГИБДД, но проверка документов водителя показала и алиментный долг мужчины перед восьмилетним ребенком. 45-летний тюменец написал объяснение и сдал под арест свой дорогой смартфон.

Таксиста-должника сотрудники отдела судебных приставов доставили в Ленинский мировой суд, где его признали виновным в неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ему назначены 80 часов обязательных работ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# долги , суд , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 20.08.2019Фестиваль настольных игр в Тюмени пройдет на четырех площадках в День знаний
17:05 20.08.2019Прием заявок на фотоконкурс "World Eco Photo-2019" продлится до 25 августа
16:54 20.08.2019Работает горячая линия для родителей школьников
16:43 20.08.2019"Школа ухода" помогает делать жизнь маломобильных тюменцев комфортнее