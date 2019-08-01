Тюменский таксист задолжал ребенку шестьсот тысяч рублей

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Долг по алиментам в 600 тыс. рублей обнаружили за тюменским таксистом судебные приставы в ходе совместного рейда с Госавтоинспекцией. Тюменец долгое время скрывался от приставов и бывшей семьи, сообщает областное УФССП.

Автомобиль остановили за штрафы ГИБДД, но проверка документов водителя показала и алиментный долг мужчины перед восьмилетним ребенком. 45-летний тюменец написал объяснение и сдал под арест свой дорогой смартфон.

Таксиста-должника сотрудники отдела судебных приставов доставили в Ленинский мировой суд, где его признали виновным в неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ему назначены 80 часов обязательных работ.