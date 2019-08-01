Прием заявок на фотоконкурс "World Eco Photo-2019" продлится до 25 августа

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Представители более 40 стран подтвердили участие во II Международном фотоконкурсе "World Eco Photo-2019". Заявки принимаются до 25 августа 2019 года, сообщает департамент культуры региона.

Проект основан Тюменским домом фотографии в 2017 году. По формату конкурс является классическим открытым салоном с итоговой выставкой и проводится по стандартам и под патронажем Международной федерации фотоискусства (FIAP) и фотографического общества Америки (PSA).

После итоговой выставки конкурса традиционно пройдет серия мероприятий для профессионалов и любителей фотографии. В программе выставки, мастер-классы, портфолио-ревю, дискуссионные площадки, творческие встречи с фотографами, кинопоказы. Приглашены известные фотографы из регионов России и гости из других стран.

Подробнее о фотоконкурсе можно узнать здесь.

Проект поддержали департамента культуры Тюменской области, Русское географическое общество, Союз фотохудожников России, Союз фотографов дикой природы.

Участие в конкурсе бесплатное. Контактные данные оргкомитета: fotoexpo72@mail.ru, телефон +7(904) 4998755.

В 2018 году конкурс собрал более одной тысячи участников из 31 страны мира. Итоговая выставка под названием "Природа: боль и надежда" прошла в музейном комплексе им. И. Я. Словцова и состояла из 220 работ.