Изменения в структуре ЕГЭ коснутся китайского языка и физики

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Изменения структуры и содержания контрольных измерительных материалов единого госэкзамена коснутся в 2020 году только двух предметов – физики и китайского языка. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

В материалах ЕГЭ по физике задача №25 теперь будет предложена для развернутого решения и будет оцениваться максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по физике увеличится с пяти до шести. Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять от двух до трех.

Больше всего изменений произошло в материалах ЕГЭ по китайскому языку, который выпускники сдавали впервые в 2019 году. В разделе "Аудирование" количество заданий уменьшилось до девяти, а форматы некоторых из них изменились. В разделе "Чтение" число заданий снизилось до пяти, при этом появились новые виды тестов. В разделе "Письмо" добавлено задание на написание личного письма в ответ на письмо-стимул, выполнение которого будут оценивать максимально в восемь баллов.

Изменения в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 2020 года коснулись также формулировок некоторых заданий и критериев оценки развернутых ответов на основе анализа результатов ЕГЭ, обращений в Рособрнадзор и ФИПИ в период проведения основного периода экзаменов в 2019 году.