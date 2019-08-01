Александр Моор оценил перспективы лесопереработки в Исетском районе

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабный инвестиционный проект по переработке леса успешно реализует в Исетском районе компания "ТехноМодель". В ходе рабочего визита в муниципалитет на предприятии побывал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Наш проект предполагает создание современного лесопромышленного предприятия с ежегодным объемом заготовки древесины более 297 тысяч кубометров и полным циклом переработки", - рассказал главе региона генеральный директор компании Марат Шакуров. В ходе реализации проекта уже создано 74 новых рабочих места.

Сегодня на предприятии действуют лесопильный цех, линия сортировки древесины и линия дискового лесопиления. Здесь выпускают хвойный пиломатериал, фанерное сырье и другую продукцию. Компания "ТехноМодель" проводит лесохозяйственные мероприятия и продолжает закупать технику для выполнения работ по охране и воспроизводству лесов.

В ходе дальнейшей реализации инвестпроекта, рассчитанного до 2023 года, планируется значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. В частности, предстоит наладить переработку древесных отходов и производство топливных гранул - пеллет, пользующихся хорошим спросом на рынке.

Отметим, что инвестор получил солидную государственную поддержку - займ в размере 50 млн рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. Общий плановый объем инвестиций в проект составит 330 млн рублей. В общей сложности планируется создать 260 новых рабочих мест.

"У предприятия большие перспективы. Это хороший пример того, как на ровном месте с нуля планомерно создается и развивается современное производство. Инвестор очень рачительно использует средства государственной поддержки, и намеревается углублять переработку древесины. Думаю, у компании "ТехноМодель" это получится. А мы окажем ему всю необходимую финансовую и административную поддержку", - отметил Александр Моор.

От того, как себя чувствуют предприниматели, которые уже работают в муниципалитете, и какие созданы условия для привлечения новых инвесторов, зависит будущее района, в том числе - темпы решения социальных задач, подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко