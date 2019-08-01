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Первый ремесленный сезон откроет Дом Машарова

Общество, 08:40 22 августа 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Первый ремесленный сезон впервые откроется в музее "Дом Машарова" 24 августа, начало в 13 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В музее начнет работу ремесленная интерактивно-выставочная площадка, где мастера поделятся с аудиторией опытом и умениями. Пройдут мастер-классах по ткачеству, гончарному делу, прядению. На веранде музея состоится лекторий-практикум о появлении гончарного промысла, об удивительной тайне глины. Познакомится с развитием ремесленного дела в регионе можно на интерактиве "Тюмень ремесленная". Гости также увидят выступление музыкального коллектива народного пения.

На выставке "Радуга ремесел" посетители увидят предметы и вещи, по которым можно составить целостную картину развития ремесленного производства в Тюмени на рубеже XIX-XX веков. Будут представлены старинные инструменты, детали ткацкого стана, произведения мастеров, хранящиеся в фондах "Музейного комплекса им. И. Я. Словцова".

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# Дом Машарова , ремесло

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