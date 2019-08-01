Тюменский "Рубин" уступил в Перми

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" уступил "Молоту-Прикамью" - 1:3 - в своем втором матче в рамках турнира клубов Высшей хоккейной лиги, проходящего в Перми, сообщает пресс-служба сибирского коллектива.

На эту игру тренерский штаб гостей во главе с Михаилом Звягиным выставил состав аналогичный тому, который днем ранее одолел "Торос" из Нефтекамска (3:1). Линию обороны в заявке на матч составили пары защитников: Дмитрий Лютов – Егор Кунгурцев, Константин Фаст – Евгений Петриков, Александр Федотов – Виталий Зотов, Александр Ильин – Александр Родионов, а также Андрей Алексеев, не попавший в заявку на встречу с торосовцами. В первую тройку атаки Никиты Ядроеца вошли Данила Епимахин и Роман Горбунов. Во втором звене Константина Белова оказались Денис Сандер и Андрей Мнихович. Третий треугольник с "центром" Денисом Ячменёвым составили Вадим Кравченко и Денис Давыдов. В тройку Павла Зыкова были включены Иван Степанов и Андрей Безносов. Также в заявке на матч оказались нападающие Егор Чугуев и Михаил Сусликов.

Первый период рубиновцы провели уверенно и владели инициативой. Превосходство сибиряков воплотилось в заброшенную шайбу, которая стала плодом коллективных усилий. Атаку точным добиванием завершил Зотов. Отметим, что перед этим отбыл удаление капитан хозяев Станислав Тунхузин. Во втором отрезке пермяки выровняли игру, но нельзя сказать, что тюменцы им позволяли слишком многое в атаке. Правда, без ошибок рубиновцы не обходились и одна из них привела к результативному броску Валерия Глебова на 25-й минуте.

Третий период стал для "Рубина" отрезком упущенных возможностей. Несколько раз тюменцы были близки к тому, чтобы поразить ворота Дмитрия Шугаева.

На 42-й минуте большинство хозяев реализовал Артём Прохоров.

В концовке встречи рубиновцы заменили Артамкина на шестого полевого игрока, и Андрей Луговой поразил пустые ворота "Рубина".

До финальной сирены тюменцы не оставляли попыток взломать оборону "Молота-Прикамья", но пермяки праздновали победу.

21 августа "Рубин" завершит выступление на турнире матчем с курганским "Зауральем".