На встрече "Рубина" и "Тороса" на лед выйдут опытные игроки

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" встретится с "Торосом" из Нефтекамска на турнире клубов Высшей хоккейной лиги в Перми 19 августа, начало в 15 часов.

Как напоминает пресс-служба сибирского клуба, летом 2018 года рубиновцы также обкатывали состав в матчах пермского турнира, встречаясь с теми же соперниками. Сначала тюменцы одолели "Торос" - 3:2. Все три шайбы сибиряки забросили в большинстве, причем, победную – в формате "5 на 3". Затем "Рубин" уступил курганцам – 0:1. Интересно, что автором единственного гола стал вернувшийся в межсезонье из "Зауралья" в тюменский клуб нападающий Денис Сандер. Наконец, в третьем поединке рубиновцы по буллитам огорчили хозяев турнира – 2:1. Таким образом, на "Кубке Прикамья-2018" тюменцы заняли второе место.

Что касается первого соперника "Рубина" на нынешнем турнире, "Тороса", то этот коллектив в первой декаде августа сыграл на домашнем мемориале Альфреда Юнусова, победив в двух из трех проведенных матчах. По буллитам подопечные Руслана Сулейманова одолели казанский "Барс" – 2:1 и "Югру" из Ханты-Мансийска – 4:3. Тольяттинской "Ладе" нефтекамцы уступили – 1:4. Также "Торос" провел контрольный матч с "Югрой" – 2:3 (по буллитам).

Напомним, что "Рубин" и "Торос" встречались в полуфинале "Кубка Владимира Петрова-2019", когда сибиряки выиграли серию за шесть матчей (4-2), одержав после двух поражений в гостях четыре победы подряд. Старожилы "Тороса", нападающие Станислав Голованов, Егор Дубровский и Сергей Емелин, по-прежнему в строю нефтекамской дружины. Между тем, кубковый опыт соперничества с ними есть у тюменских защитников Александра Федотова, Константина Фаста и Егора Кунгурцева. Интересно, что именно игроки "Тороса" отправили в прошлом сезоне в отпуск Дениса Сандера, одолев во втором раунде "Зауралье".

Добавим также, что на "Кубке Прикамья" соперниками подопечных Михаила Звягина поочередно станут после "Тороса" местный "Молот-Прикамье" и "Зауралье" из Кургана.