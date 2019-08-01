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"Рубин" одолел принципиального соперника

Спорт, 08:51 20 августа 2019

www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" одолел "Торос" из Нефтекамска - 3:1 - в первом матче турнира клубов Высшей хоккейной лиги "Кубок Прикамья", проходящего в Перми, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Место на последнем рубеже тюменцев занял вратарь Алексей Артамкин. Линию обороны в заявке на матч составили пары защитников: Дмитрий Лютов – Егор Кунгурцев, Константин Фаст – Евгений Петриков, Александр Федотов – Виталий Зотов, Александр Ильин – Александр Родионов, а также Владислав Арбузов. В первую тройку атаки Никиты Ядроеца вошли Данила Епимахин и Роман Горбунов. Во втором звене Константина Белова оказались Денис Сандер и Андрей Мнихович. Третий треугольник с "центром" Денисом Ячменёвым составили Вадим Кравченко и Денис Давыдов. В тройку Павла Зыкова были включены Иван Степанов и Андрей Безносов. Также в заявке на матч оказались нападающие Артём Осипов и Михаил Сусликов.

Отметим, что в таком сочетании игроки "Рубина" уже выходили на лед в межсезонье. Первый период матча с принципиальным соперником они провели уверенно и, в целом, диктовали торосовцам свою волю и манеру игры. Тюменцев не смутил тот факт, что на пятой минуте встречи "Торос" открыл счет – отличился Владимир Бобылев. Вскоре нефтекамскую оборону разрезал Мнихович – 1:1. А еще через несколько минут подкараулил шайбу у ворот торосовцев Ячменёв. Авторитетному форварду помогли отличиться партнеры Давыдов и Кравченко, заставившие соперников потерять контроль над ситуацией.

Второй период прошел в равной борьбе. Хотя острые ситуации в атаке сибиряки создавали чаще. Следует отметить уверенную игру рубиновцев в меньшинстве. Большую часть бросков нефтекамских хоккеистов они блокировали. Перед перерывом тюменцы провели пару перспективных атак, но их оппонентам повезло. В третьем периоде характер борьбы оставался прежним. Торосовцы пытались преодолеть вязкую оборону "Рубина", на всякий раз натыкались на стену. В концовке матча ворота нефтекамцев опустели, это привело к тому, что Сандер, пробежав за снарядом через всю площадку, установил окончательный результат в пользу "Рубина" - 3:1.

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# ВХЛ , Денис Давыдов , Денис Сандер , Денис Ячменев , ХК Рубин , хоккей

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