Дублеры "Тюмени" проиграли "Металлургу"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" прервали свою длительную успешную серию в первенстве страны среди команд третьего дивизиона, уступив дома "Металлургу" 0:3.

Уральцы воплотили в голы два первых же удара в створ ворот – на 6-й минуте после углового отличился Сергей Васильченко. Стоило тюменцам начать с центра поля, как они вновь получили угловой у своих ворот, а затем и гол в исполнении Тимура Кутлусурина.

"Металлург" продолжил осаждать штрафную площадь хозяев. От града пропущенных мячей тюменцев спасали только вездесущий в обороне Кирилл Сероев, да неточность соперников при завершении атак.

После перерыва хозяева вышли с совершенно другим настроем. И вполне могли сравнять счет к 51-й минуте: Владислав Башинский отправил мяч в штангу, а Никита Котляр мог поразить пустой створ гостей. Но счет изменился только на 57-й минуте. Автором точного удара стал уралец Валерий Мазур.

3:0 – уверенная победа "Металлурга", который в нынешнем первенстве еще не проигрывал.

Лучший квинтет зонального турнира "Урал и Западная Сибирь" теперь составляют: "Металлург" (39 очков), миасское "Торпедо" (38), СШОР "Звезда" из Перми (33), "Металлург-Магнитогорск" (28) и "Тюмень-дубль" (26).