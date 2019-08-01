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В регионе подвели итоги горячей линии по качеству и безопасности овощей и фруктов

Общество, 16:32 21 августа 2019

krimm.ru | Фото: krimm.ru

Куда обращаться в случае приобретения некачественного продукта? Такой вопрос чаще всего задавали тюменцы, звонившие на горячую линию по качеству плодоовощной продукции, сообщает Роспотребнадзор Тюменской области.

С 29 июля по 12 августа специалисты управления, территориальных отделов, а также эксперты Центра гигиены и эпидемиологии консультировали жителей региона. Всего в управление поступило 42 обращения.

На втором месте - вопросы о требованиях к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Вопрос о совершении правильного выбора плодоовощной продукции - третий по значимости для звонивших.

Кроме того, тюменцы задавали вопросы о необходимости маркировки плодоовощной продукции, в том числе реализуемых в нестационарных торговых точках, правильном питании. Специалисты оказали помощь в оформлении претензий покупателей в адрес продавцов.

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# горячая линия , овощи , Роспотребнадзор

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