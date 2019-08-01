Тюменские десантники продолжают борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские десантники продолжают работать на ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Специалисты Уватского и Тобольского филиала "Тюменской авиабазы" прибыли в Богучанский район Красноярского края в рамках межрегионального маневрирования 7 августа.

"После того, как в зоне пожаров прошли осадки, одна бригада наших специалистов вела работы по ликвидации возгораний, другая – находилась в режиме ожидания, - пояснил начальник управления пожаротушения и летно-производственной работы ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" Юрий Курганов. - Площади большие и дожди не везде смогли залить огонь. Сейчас пожары возобновляются и обе наши бригады снова в действии".

По оперативным данным ФБУ "Авилесоохрана" на 20 августа 2019 года, на территории Красноярского края действует 53 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 70 тыс. 979 га. В регионе действует режим ЧС.

На тушении задействовано 288 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана", 36 авиапожарных ГАО Республики Тыва "Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров", 55 авиапожарных ГБУ СО "Уральская база авиационной охраны лесов", 38 авиапожарных ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов".