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В театральной лаборатории "Здесь Я" подвели итоги первого этапа

Общество, 16:43 21 августа 2019

МТЦ Космос | Фото: МТЦ Космос

24 человека стали участниками первого этапа лаборатории "Здесь Я". На протяжении девяти дней с помощью экспертов – режиссера Дмитрия Крестьянкина и драматурга Элины Петровой из Санкт-Петербурга - они изучали режиссуру, актерское мастерство и драматургию как средства социальной адаптации и раскрытия творческого потенциала человека с повышенными потребностями, сообщает Молодежный театральный центр "Космос".

Финальной точкой первого этапа станет открытая читка пьес, которая пройдет 22 августа в 19 часов. Авторы прочитают свои работы в театральном центре "Космос" (Республики, 165а). Вход свободный. Регистрация по ссылке.

Участниками первого этапа стали специалисты, работающие с людьми с ОВЗ: организаторы культурных событий, социальные психологи и педагоги.

На занятиях, посвященных созданию пьес, участники познакомились с документальной драматургией и Class Act (технологией написания пьес под руководством профессиональных драматургов). Завершилась серия мастер-классов созданием собственных произведений по каждой из методик.

"Участники разделились на группы в соответствии с темами, которые их волнуют. Таким образом образовалось шесть направлений: я и мое тело, я и деньги, я и еда, я не смотрю телевизор, отношения в семье и институт брака. Почему именно эти темы волнуют участников, они расскажут в своих пьесах. В каждой из них – личные истории и переживания, счастливые моменты жизни и не очень. Обо всем этом они расскажут сами, – поделилась руководитель лаборатории "Здесь Я" Александрина Шаклеева.

Вторым этапом лаборатории станет работа с людьми с ОВЗ. Под руководством специалистов они напишут пьесы, посетят тренинги по пластике, элементарному музицированию и сценической речи.

На завершающем этапе проекта участники приступят к подготовке итогового спектакля, показ которого запланирован на 15 декабря. В качестве превью к спектаклю выступит серия читок пьес, авторами которых станут люди с повышенными потребностями, и читка пьесы "Пряничный инвалид" Владимира Зайцева с обсуждением, которое поможет разобраться с отношением общества к человеку с ОВЗ. По итогу лаборатории участники получат сертификаты о прохождении обучения.

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# люди с ОВЗ , МТЦ Космос , театр

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