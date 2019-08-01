Трем многодетным семьям из Казанского района окажут финансовую помощь

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Финансовую помощь окажут трем семьям Казанского района. Соответствующее решение было принято по итогам приема граждан, который провел первый заместитель председателя Тюменской облдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов совместно с главой района Татьяной Богдановой, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Первым обратился молодой житель района. В его семье растут четверо детей - три дочери и сын. Вместе с женой они задумались о расширении жилья, уже поставили пристрой, но на завершение работ денег не хватило – нужны средства на покупку стройматериалов. Мужчина является инвалидом, но все строительные работы выполнял сам. Андрей Артюхов заверил, что семья получит финансовую поддержку.

Многодетная мама попросила о финансовой помощи, необходимой для сбора детей в школу. В этой многодетной семье четверо детей, трое из которых – школьники. Предстоят большие расходы, поэтому поддержка была бы кстати. Муж работает вахтами, и сейчас семья находится в непростом материальном положении. Андрей Артюхов заверил, что этому заявителю также будут выделены деньги.

Еще он намерен помочь семье, где воспитываются трое детей. В старом доме многодетной семьи нужно поменять проводку, которая стала пожароопасной. Финансовых средств на это у семьи недостаточно.