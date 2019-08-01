Спортивный центр "Олимпия" в Тюмени будет открыт для всех горожан

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Многофункциональный центр "Олимпия" на улице Пржевальского в Тюмени готовится к открытию, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Концепция центра была выстроена вокруг комбинирования учебного процесса института физкультуры ТюмГУ и пространства фитнеса и здоровья, открытого для всех горожан. Три этажа спортивного комплекса имеют общую площадь около 10 тыс. кв. метров. В здании шесть спортивных многофункциональных залов и плавательный бассейн. На первом этаже комплекса находится кафе на сто посетителей и тренажерный зал. В тренажерном зале есть отдельная студия для индивидуальных тренировок; кардиозона; современное фитнес-оборудование.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

На втором этаже располагается зал игровых видов спорта, в нем будут проходить тренировки по футболу, волейболу, баскетболу и др. Зал оснащен выездными электрическими трибунами на 160 мест. Во всех помещениях центра установлены современные системы кондиционирования, которые создают комфортный микроклимат.

25-метровый плавательный бассейн на шесть дорожек имеет современную систему очистки воды и разделен на зоны для свободного плавания и проведения тренировок по аква-аэробике. В помещении бассейна устроены трибуны для 300 зрителей, что позволит проводить в "Олимпии" различные соревнования.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

На третьем этаже находится зал спортивной гимнастики с поролоновой ямой и батутом. Зал имеет общую площадь более 800 кв. метров и пропускной способностью 50 человек. Здесь же располагаются зал групповых программ, предназначенный для проведения тренировок по аэробике, уроков хореографии для детей и взрослых, а также специально оборудованная студия для занятий йогой и пилатесом.

В корпусе появился кабинет функционального диагностирования. Он оснащен современным оборудованием для проведения диагностики функционального состояния организма по более чем 20 показателям. Оборудование позволяет оценивать состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, провести анализ состава тела, психологическое и психофизиологическое тестирование. На основании этих данных специалисты будут предлагать рекомендации по индивидуальным тренировочным программам.

Планировка здания произведена с учетом всех требований современных общественных объектов, в том числе, в части запросов людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства посетителей в здании предусмотрен крытый паркинг и бесплатная открытая парковка. Ожидается, что абонементы для посещения занятий в центре "Олимпия" будут доступны с 10 сентября 2019 года. Проект реализован при поддержке правительства региона.