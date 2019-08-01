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Книгу к юбилею регионального УМВД презентовали в Тюмени

Общество, 18:32 21 августа 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Презентация книги "Рожденные бороться и побеждать", приуроченное к 75-летию образования регионального УМВД России, состоялась в стенах музея тюменской полиции 21 августа, сообщает пресс-служба тюменского главка.

Из книги можно узнать о важных событиях из истории тюменской полиции, например, об участии сотрудников органов внутренних дел в Великой Отечественной войне и поддержании правопорядка в тылу. Немалое внимание уделено и современности, а также планам на будущее. В издании представлено 944 фотографии, 110 текстов, упоминаются 1 тыс. 100 фамилий сотрудников. Книга адресована широкому кругу читателей.

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Обращаясь к собравшимся, начальник регионального полицейского главка Юрий Алтынов подчеркнул, что история органов внутренних дел в тюменском регионе богата и многогранна. Сохранение неразрывной связи между ветеранами и действующими сотрудниками одна из приоритетных задач и новая книга как нельзя лучше способствует ее реализации.

Депутат Тюменской областной думы Николай Токарчук, который оказал помощь в издании "Рожденных бороться и побеждать", поздравил гостей с наступающей знаковой датой и предложил, не останавливаясь на достигнутом подготовить еще несколько печатных изданий, посвященных истории и достижениям стражей правопорядка.

Собравшимся в музее показали фильм, посвященный истории тюменских органов внутренних дел.

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# книга , полиция , презентация

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