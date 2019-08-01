  • 21 августа 201921.08.2019среда
  • USD66,7840
    EUR73,9766
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Открыт прием заявок на фестиваль "Золотой теленок"

Общество, 18:43 21 августа 2019

организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Первый международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" пройдет в Кирове 20 по 24 октября, сообщают организаторы.

Участником кинофестиваля может быть как один человек, так и творческая группа.

Для того, чтобы стать участником и узнать подробную информацию необходимо заполнить заявку на официальном сайте фестиваля. Участие бесплатное. Для конкурса можно использовать видео, которое уже было, снимать можно на телефон, главное законченная идея.

Категории фестиваля: "Кино в тренде"; "Love. Life. Like."; "Страшно смешные сказки"; "Обычные герои"; "Киров - город эфиров".

Вместе с призами за победу в категориях на Фестивале дополнительно будут вручены призы: Гран-при фестиваля; Лучший сценарий; Лучшая режиссерская работа; Лучшее исполнение мужской роли; Лучшее исполнение женской роли; и другие.

Также будет вручена специальная номинация: "За популяризацию ценности межнационального согласия". В программе фестиваля учрежден специальный приз "За популяризацию ценности межнационального согласия".

Призовой фонд 1 млн рублей, предусмотрены престижные статуэтки, дипломы.

В состав жюри войдут: Алла Сурикова, Михаил Галустян, Евгений Донских, Денис Косяков, Валдис Пельш, Александр Незлобин, Ашот Кещан, Борис Грачевский и другие.

Отметим, первые 300 человек, подавшие заявку на участие, получают бесплатное проживание. Кроме просмотров фильмов участников фестиваля ждут мастер-классы, автограф-сессии, ночники, концерты и море общения с интересными людьми.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино , короткометражные фильмы , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 21.08.2019Тюменские пожарные проходят тренировки по самообладанию
20:01 21.08.2019Шестой гастрофест стартовал в Тюмени
19:22 21.08.2019Премия "Пионер" поможет талантливой молодежи заявить о себе
19:16 21.08.2019Сказку "Конек-горбунок" читают на разных языках