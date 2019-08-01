Атлеты тюменского "Старта" стали победителями первенства Европы

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Воспитанники детско-юношеского центра "Старт" Иван Щетков, Кирилл Калинин и Максим Кед выступили на первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек в Париже и завоевали золотые медали, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Конкуренцию тюменцам составили сильнейшие спортсмены из Казахстана, Украины, Литвы, Латвии, Франции и других стран. На соревнованиях в Париже гиревики состязались в двоеборье. Иван и Кирилл поднимали гирю весом 16 кг. Максим в весовой категории до 68 кг установил рекорд в толчке гири весом 24 кг.

"На соревнованиях в Европе я выступал впервые, рекорд установил тоже в первый раз. Результатом полностью доволен!", - поделился Максим Кед.

По мнению Ивана Щеткова, прежде чем вступать в борьбу с соперниками, нужно в первую очередь преодолеть самого себя. Только тогда можно достичь хорошего результата: "На соревнованиях за меня болеет большое количество людей, я не хочу их подвести. В первую очередь - это тренер, мои родители и команда. Они являются моим главным стимулом".

В декабре гиревики выступят на первенстве Тюменской области.