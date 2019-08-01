Тюменская область и Госкорпорация Ростех расширяют сотрудничество

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Партнерство в цифровизации здравоохранения, использовании современного отечественного медицинского оборудования, развитии информационных систем "Умный город", "Безопасный город" и "Светлый город", а также возможность создания совместного предприятия с участием корпорации Ростех обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Напомним, в июле этого года между Тюменской областью и государственной корпорацией Ростех подписано соглашение о сотрудничестве, сформированы рабочие группы по его реализации.

"Конкуренция на рынке цифровых технологий требует от информационной отрасли России значительных изменений, мобилизации ресурсов для создания перспективного отечественного оборудования и систем, использования их в различных отраслях, в том числе и в государственном управлении. Продукция корпорации Ростех и ее инновационные разработки, безусловно, - одни из основополагающих для национальных проектов и Тюменская область в своей деятельности может использовать передовые решения и разработки. Регион активно движется в сфере цифровизации здравоохранения, повышения комфортности и безопасности городской среды. Взаимодействие с госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и эффективно, а главное с пользой для людей двигаться дальше",- подчеркнул Александр Моор.

Губернатор сделал акцент, что сегодня регион в части использования комплекса "Безопасный город" пришел к необходимости внедрения на базе существующего оборудования автоматизированных интеллектуальных систем анализа и принятия решений в управлении транспортными потоками.

В свою очередь, представители госкорпорации Ростех подробно рассказали об инновационных разработках и проектах, которые интересны региону, в том числе с точки зрения задач, стоящих в национальных проектах.

"Ростех и Тюменская область реализуют соглашение о сотрудничестве. Основные направления нашего взаимодействия - цифровизация здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, а также внедрение технологий умного и безопасного города, интеллектуальных транспортных систем. Ростех имеет обширный опыт реализации таких инфраструктурных проектов, повышающих качество, комфорт и безопасность жизни людей. Регион, в свою очередь, является одним из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России и активно внедряет передовые практики. Уверен, компетенции и наработки Ростеха будут способствовать успешному решению задач, стоящих перед Тюменской областью в рамках национальных приоритетных проектов", – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

На заседании представители Госкорпорации обозначили дорожные карты, выработанные рабочими группами. Они предусматривают апробацию нового отечественного медицинского оборудования, в том числе пилотное использование устройств удаленного мониторинга артериального давления и передачи ЭКГ у пациентов, взаимодействие по созданию единого цифрового контура здравоохранения. В части, реализации системы "Умный город" специалисты корпорации проинформировали о современных интеллектуальных транспортных системах, позволяющих оптимизировать движение и значительно уменьшать время заторов, а также рассказали о применении интеллектуальных светофоров.

Кроме того, участники встречи высказали предложение о возможности создания в Тобольской промышленной зоне предприятия, ориентированного на использование продукции компании СИБУР.