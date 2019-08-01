Россияне отмечают День флага

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.

Он установлен на основании указа президента России № 1714 от 20 августа 1994 года.

Впервые национальный триколор подняли 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равных горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов. Отношение ширины флага к его длине - 2:3.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орёл", построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи, напоминает calend.ru.

Законным же "отцом" триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен "окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой".

До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также — это цвет крови, пролитой за Отечество.

День Государственного флага - не является выходным, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий — торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель — рассказать россиянам историю праздника, важность и значение государственных символов России.

Напомним, тюменцы отметят День флага на аллее Молодоженов и на набережной