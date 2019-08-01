Девять тюменцев представят область на молодежном форуме в Болгарии

| Фото: мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Девять человек представят Тюменскую область на форуме молодежи "Мы за мир во всем мире!", который пройдет в Болгарии с 23 по 28 августа, сообщает мультицентр "Моя территория".

В городе Китен соберутся 170 человек из 23 регионов России и 21 стран ближнего зарубежья. Тюменскую область на форуме представят журналистка информационного портала Moi-Portal.ru Анастасия Васильева, специалист по продвижению социальных проектов Анастасия Гончарук, руководитель программного отдела мультицентра "Моя территория" Иван Карачев и другие.

Участники будут посещать мастер-классы, дискуссии, экспертные интервью, мозговые штурмы, стратегические сессии. Образовательная программа включает в себя три курса: управление проектами, развитие личной эффективности, управление сообществами.

Форум "Мы за мир во всем мире!" пройдет в одиннадцатый раз. Основной темой 2019 года станет 150-летие таблицы Менделеева, на ней будет строиться образовательная программа и культурно-досуговая часть события.